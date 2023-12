The Day Before stupisce: i server sono ancora funzionanti e popolati

A distanza di qualche giorno dagli incredibili eventi che hanno segnato la fine di The Day Before a ridosso dalla sua pubblicazione su Steam in Accesso Anticipato, pare che in molti stiano continuando a giocarci.

Per qualche strana ragione, infatti, il gioco è stato rimosso dagli scaffali digitali del client Valve ma i suoi server continuano a funzionare (per modo di dire, visti i numerosi problemi che li affliggono). Approfittando di questa situazione, decine di giocatori stanno popolando i server di The Day Before e, dando una rapida occhiata al database di Steam, possiamo notare che mentre scriviamo questa notizia ci sono 115 utenti attivi e il picco delle ultime 24 ore è stato di circa 150 giocatori.

I motivi di tutto questo potrebbero essere molteplici. Non è da escludere che tra queste decine di utenti ve ne siano alcuni che stanno lontano dai social e, a causa della disinformazione, stanno continuando a giocare senza aver compreso bene cosa ci sia sotto. Altri, invece, ci stanno giocando per semplice divertimento, magari trasmettendo le loro partite in streaming. Molto probabilmente fra questi c'è anche chi non ha idea del fatto che si possa chiedere il rimborso e, dopo aver speso quasi 40 euro, continua a giocare.

