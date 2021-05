The Day Before: il survival MMO tornerà a mostrarsi a breve

È ormai da un bel po' che non si hanno notizie su The Day Before, l'interessante survival MMO che sin dal suo annuncio ha attirato l'attenzione dei giocatori per via degli elementi che ricordano The Last of Us e The Division. Sembra però che a breve gli sviluppatori torneranno a mostrare il gioco.

Un breve tweet pubblicato dall'account ufficiale di Fntastic ha infatti confermato che domani, martedì 1 giugno 2021, potremo assistere all'arrivo di un nuovo screenshot del gioco. Non è chiaro il perché sia stata posta tanta enfasi su una sola immagine, ma è probabile che al suo interno possano esserci elementi non ancora annunciati ufficialmente da parte degli sviluppatori come una nuova porzione della mappa o una conferma delle versioni per console next-gen, dal momento che nella nostra intervista ai creatori di The Day Before è stata praticamente confermato l'arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A prescindere da quali saranno i contenuti dello screenshot che verrà pubblicato domani, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'ultimo filmato di gameplay di The Day Before, il quale mostra per la prima volta i veicoli in movimento e altre meccaniche di gameplay.