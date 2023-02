The Day Before: il survival si mostra in un lungo video gameplay

Dopo una serie di polemiche che si sono scatenate in seguito all'ennesimo rinvio di The Day Before, il team di sviluppo del survival shooter ha deciso di mettere a tacere le chiacchiere con un lungo filmato di gameplay che mette in evidenza svariate meccaniche del titolo in Unreal Engine 5.

Il video, che si apre con un gruppo di sopravvissuti che si aggira per un quartiere ormai deserto, mostra la giovane protagonista controllata dal giocatore che si addentra in una casa alla ricerca di provviste e poi approfitta della presenza di un banco da lavoro nel garage per gestire l'inventario. Qui emerge la prima novità: sarà possibile interagire con questi elementi dello scenario non solo per la fabbricazione di oggetti curativi e proiettili, ma anche per modificare le bocche da fuoco con accessori di ogni tipo. Con un AK-47 modificato, quindi, i due si muovono verso quelli che sembrano i resti di un accampamento militare, dove si limitano a fare fuori i non morti per poi proseguire lungo una strada costellata di automobili abbandonate e persino un carro armato privo di pilota.

Una volta giunti in città, i sopravvissuti entrano in un vecchio fast food, nel quale provano ad indovinare il codice dell'allarme in base all'usura dei tasti. Il video poi prosegue con il saccheggio di un supermarket e la visita di alcune strade interne della città in cui però non vi sono troppi non morti. A chiudere il filmato è la sezione ambientata nella stazione di polizia, ormai sotto il controllo degli infetti. Qui la situazione si fa più complessa anche per via della scarsa illuminazione del luogo. Purtroppo il filmato si chiude nel bel mezzo dell'esplorazione del punto d'interesse e non è chiaro se nasconda o meno qualche segreto o qualche strumento utile per i sopravvissuti da riportare alla base.

Insomma, il lungo filmato si limita a far vedere qualche elemento dell'interfaccia, ma non aggiunge tanto altro rispetto a quanto mostrato nel corso dell'ultimo anno. In attesa di poter vedere altro materiale, vi ricordiamo che The Day Before arriverà il prossimo 10 novembre 2023 su PC e solo in un secondo momento approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Sapevate che gli sviluppatori di The Day Before erano consapevoli da tempo dell'ulteriore rinvio del gioco? Pare infatti che i problemi di trademark non siano la reale causa del posticipo del gioco.