The Day Before: svelato lo sparatutto MMO tra The Division e The Last of Us

Gli sviluppatori americani di Fntastic annunciano di essere al lavoro su The Day Before, uno sparatutto multiplayer post-apocalittico che attinge a piene mani dall'esperienza ludica di The Division e dalle atmosfere survival di The Last of Us.

Realizzato in collaborazione con il publisher MyTona, il progetto di The Day Before ambisce a ritagliarsi un proprio spazio nel sempre più competitivo settore degli sparatutto online in terza persona grazie a un comparto grafico che, inutile nasconderlo, sembra "troppo bello per essere vero".

Il reveal trailer, infatti, si compone interamente di scene di gameplay che, a detta di Fntastic, saranno rappresentative dell'esperienza di gioco finale, con ambientazioni molto dettagliate, personaggi dalle animazioni incredibilmente fluide e un sistema di illuminazione così vicino al tenore qualitativo delle produzioni ad alto budget da destare più di un sospetto sulla sua autenticità.

Quanto ai contenuti, Fntastic ambisce a ricreare una metropolitana piena di aree da esplorare e di missioni da svolgere, con un approccio a metà strada tra The Division e The Last of Us nella progressione delle attività a cui dedicarsi per raccogliere risorse, equipaggiamenti e informazioni utili a migliorare le statistiche e l'arsenale del proprio alter-ego.

Stando a quanto descritto dagli sviluppatori, i lavori su The Day Before sono in uno stadio tanto avanzato da indurli a fissarne per il 2021 l'uscita su PC. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulle piattaforme di destinazione, sulle tempistiche di lancio e, perché no, sulla veridicità delle scene di gameplay mostrate, vi lasciamo al video di annuncio e alle prime immagini di questo TPS a vocazione multiplayer.