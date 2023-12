The Day Before: gli sviluppatori licenziati senza preavviso, nuove testimonianze

Quella di The Day Before è sicuramente una storia molto nebulosa, con Fntastic che ha cambiato il proprio nome in Eight Points subito dopo aver rimosso il gioco da Steam ed annunciato il fallimento del progetto su tutta la linea.

A seguito della rimozione del gioco e delle accuse di scam che continuano a piovere su Fntastic, la piattaforma russa di ricerca e reclutamento HeadHunter è stata inondata di curriculum di dipendenti recentemente licenziati dallo studio: almeno 48 persone con profili aperti hanno aggiornato i loro curriculum. La maggior parte di loro si trova in varie città della Russia o in altri paesi della CSI e ha lavorato presso Fntastic fino a dicembre 2023. Shazoo ha anche contattato diversi ex sviluppatori Fntastic, tra cui animatori 3D, tester e ingegneri, che hanno accettato di parlare in modo anonimo della situazione, affermando quanto segue:

Le persone sono state licenziate senza preavviso o senza alcuna indennità di fine rapporto, con alcuni dipendenti che hanno affermato che la dirigenza li ha costretti a firmare lettere di dimissioni volontarie (in seguito sono giunte testimonianze di sviluppatori che invece sono stati regolarmente pagati);

(in seguito sono giunte testimonianze di sviluppatori che invece sono stati regolarmente pagati); Anche prima della sua chiusura, Fntastic sembra aver sperimentato un importante turnover del personale e problemi di comunicazione e sicurezza ;

; Secondo una fonte, il co-fondatore dello studio Eduard Gotovtsev e altri protagonisti erano " sempre alla ricerca di capri espiatori " tra i dipendenti ordinari e potevano licenziare chiunque fosse in disaccordo con la dirgenza;

" tra i dipendenti ordinari e potevano licenziare chiunque fosse in disaccordo con la dirgenza; " Abbiamo provato [ a realizzare un buon gioco ], ma molte idee sono state rifiutate o scartate via , così come i risultati del nostro lavoro e tutte le ore di lavoro", ha detto un ormai ex dipendente. "Molte volte abbiamo dovuto rifare tutto da capo a causa dei licenziamenti. Un artista ha addirittura cancellato tutto quello che aveva fatto durante due mesi di lavoro e lo ha portato con sé dopo essere stato licenziato";

[ ], , così come i risultati del nostro lavoro e tutte le ore di lavoro", ha detto un ormai ex dipendente. "Molte volte abbiamo dovuto rifare tutto da capo a causa dei licenziamenti. Un artista ha addirittura cancellato tutto quello che aveva fatto durante due mesi di lavoro e lo ha portato con sé dopo essere stato licenziato"; Alcuni ex dipendenti ora temono che la propria esperienza in Fntastic non farà bene al loro curriculum in termini di carriera futura.

Per ripercorrere quanto accaduto sin dall'annuncio del gioco fino ad arrivare agli eventi più recenti, vi rimandiamo al nostra Speciale dedicato alla brutta storia di The Day Before.