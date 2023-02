The Day Before, il team risponde alle critiche: 'Distruggere è facile, creare è difficile'

In seguito all'annuncio di un ulteriore rinvio del gioco, la rete ha accolto diverse polemiche relative allo sviluppo di The Day Before, che ora trovano risposta da parte del team di Fntastic.

In un messaggio indirizzato alla community, la software house indipendente si è detta ferite dalle insinuazioni che l'hanno colpita negli ultimi giorni. Riportato nel Tweet che trovate in calce, gli autori di The Day Before hanno dichiarato quanto segue:

"Stiamo tutti vivendo in un momento di diffusa disinformazione e assenza di fact-checking. Chiunque può dire qualsiasi cosa per ottenere visibilità, e sarà creduto. Bisogna far fronte alla disinformazione, perché è in grado di ferire e danneggiare, non solo noi, ma anche altri team di sviluppo medi e piccoli. Il fenomeno ha inoltre un impatto di carattere psicologico sui membri di questi team. Dopo la pubblicazione di The Day Before, cercheremo un modo per aiutare i nuovi sviluppatori a fronteggiare le falsità e dedicheremo a questo progetto nostre risorse.

Distruggere è facile, creare è difficile"



Il riferimento è alle critiche piovute su Fntastic dopo l'annuncio del rinvio del titolo e in seguito alla pubblicazione di un video gameplay, che ha condotto parte del pubblico ad accusare The Day Before di eccessiva somiglianza a The Last of Us e COD, senza tuttavia avere ancora sottomano il prodotto finale.