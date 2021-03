The Day Before tra The Division e TLOU: attenti a questo open world!

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il team di sviluppo di The Day Before, Fntastic, che ci ha rivelato tutta una serie di dettagli davvero interessanti su questa esperienza a mondo aperto.

Partendo dalle ottime impressioni che il reveal trailer di The Day Before ha lasciato nel pubblico e negli addetti al settore, i ragazzi di Fntastic hanno colto l'occasione offerta dalla nostra intervista per delineare ulteriormente i contorni del loro progetto e ribadire che non si tratterà di un clone di The Division e The Last of Us.

Il mondo post-apocalittico narrato nel titolo, a detta dei suoi autori, sarà originale e innovativo, con una marcata componente free roaming e una struttura ludica imperniata sulle tattiche di combattimento da padroneggiare da soli, o da concertare con la propria squadra, per fronteggiare le orde di zombie e i team avversari in multiplayer.

In un'altra intervista concessa a GamingBolt, d'altronde, i fondatori di Fntastic Ed e Aisen Gotovtsev hanno ribadito che la loro intenzione è quella di "portare il genere dei survival MMO a un livello completamente nuovo. Vogliamo alzare l'asticella e per farlo ci stiamo dedicando costantemente al miglioramento del nostro gioco, incluse animazioni e grafica. Ogni settimana il nostro team fa nuove scoperte per offrire ai giocatori la massima qualità possibile. Quindi sì, confidiamo nel fatto che la versione di lancio sarà migliore dei video mostrati fino ad oggi".

