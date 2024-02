The Day Before torna su Steam? No è uno scam bello e buono, non cascateci

No, The Day Before non è tornato su Steam anche se in queste ore il marketplace di Valve ha ospitato un gioco con questo titolo che fingeva di essere il "vero" The Day Before. Il gioco è stato ora rimosso e dunque non può essere acquistato, fortunatamente.

Diciamo fortunatamente perché il gioco è banalmente uno scam, una truffa. SteamDB documenta l'evoluzione della entry nel database, con il gioco chiamato inizialmente Carrot The Cat, per poi diventare GTA Brasil e infine The Day Before.

Non ci capisce come il gioco abbia potuto superare i controlli di Steam e non è a tutt'ora chiaro che cose sia effettivamente questo gioco (e nemmeno come si chiami esattamente) tuttavia Valve lo ha subito rimosso. Non sappiamo se qualcuno abbia acquistato il falso The Day Before nel frattempo ma in questo caso certamente si potrà usufruire del rimborso.

Il "vero" The Day Before è stato ufficialmente chiuso solo a gennaio, nonostante già l'11 dicembre scorso gli sviluppatori avessero annunciato il fallimento del progetto, due giorni dopo il lancio. Lo sviluppo di The Day Before è stato un vero disastro con una leadership confusionaria e continui contrasti tra dirigenti, sviluppatori e publisher. Un gioco poco fortunato, nonostante abbia venduto oltre un milione di copie in pochi giorni.