The Day Before: nuovo trailer in 4K con ray tracing per l'MMO post-pandemico

Mytona e Fntastic hanno approfittato delle presentazione di NVIDIA al CES 2022 per mostrare un trailer nuovo di zecca di The Day Before, promettente MMO di sopravvivenza ambientato in una spietata America post-pandemica.

Il filmato, catturato in 4K con RTX attivo su PC, è pensato per mostrare i muscoli del comparto tecnico di questa specifica versione del gioco, che può vantare il supporto alle più avanzate tecnologie della casa di Santa Clara, tra cui NVIDIA DLSS, riflessi ray traced, RTX Global Illumination e Occlusione Ambientale. The Day Before non sembra affatto deludere dal punto di vista grafico, come potete vedere anche voi dirigendovi in apertura di notizia.

Il gioco, ricordiamo, è atteso per il 21 giugno 2022 su PC. Gli sviluppatori stanno lavorando anche alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, purtroppo ancora prive di una data d'uscita. The Day Before ha catturato fin da subito la nostra attenzione per l'estetica e la formula di gioco a cavallo tra The Last of Us e The Division. Si pone come un MMO di sopravvivenza a mondo aperto ambientato in un'America devastata da una pandemia, la quale ha trasformato gli abitanti in infetti affamati di carne umana. Potrete utilizzare armi realistiche, perlustrare le ambientazioni a bordo di veicoli e partecipare alla restaurazione della società pre-pandemica. Leggete la nostra ultima anteprima di The Day Before.