The Day Before ucciso dall'hating, dicono gli sviluppatori di Fntastic

The Day Before è stato ucciso dall'odio, dall'hating selvaggio della community, dei blogger e dei membri dei forum e social network. E' questa l'accusa di Fntastic, studio di sviluppo autore del gioco uscito lo scorso 7 dicembre e chiuso... due giorni dopo.

Il team torna ora su X (ex Twitter) per far presente come The Day Before sia stato vittima di una campagna d'odio che lo ha irrimediabilmente danneggiato, lo studio non ha peli sulla lingua e ribadisce come il gioco sia stato preso di mira da chi "fomenta l'odio per soldi", persone che hanno influenzato notevolmente la percezione del pubblico distogliendo l'attenzione dalle reali qualità del progetto.

Al momento della chiusura, Fntastic stava lavorando ad aggiornamenti e nuovi contenuti, prima di annunciare di aver finito i fondi e non avere più capitali per proseguire lo sviluppo di The Day Before. Sempre su X, il team sottolinea come in molti abbiano continuato a giocare fino alla chiusura dei server (in realtà fino a ieri c'era un solo giocatore attivo su The Day Before) e mandare messaggi di supporto e in tal senso l'azienda invita a restare sintonizzati per capire cosa accadrà in futuro.

Non è escluso che il team possa pubblicare altri giochi in futuro con un nome diverso e un publisher differente da Mytona. Ad esempio su Steam Fntastic ha cambiato nome in Eight Points, apparentemente per un motivo ben preciso.