The Day Before ha venduto oltre 200.000 unità, ecco quanti hanno chiesto il rimborso

I sospetti che hanno accompagnato il debutto di The Day Before hanno infine trovato fondamento con l'annuncio del fallimento di Fntastic, team che a soli quattro giorni dal debutto ha dichiarato di non disporre dei fondi necessari per portare avanti il progetto.

A seguito delle dichiarazioni di Fntastic, The Day Before è stato rimosso da Steam, ed il gioco tanto discusso non risulta più acquistabile. Tramite un leak proveniente dal canale Discord interno del team, però, emergono le informazioni riguardanti i numeri di vendita collezionati dal titolo in pochi giorni di permanenza sul mercato.

Come potete osservare seguendo questo collegamento, The Day Before ha piazzato su Steam oltre 200.000 unità digitali. Di queste copie, in circa 91.000 casi è stato chiesto un rimborso a Valve, che al momento non si è ancora espressa pubblicamente riguardo alla situazione piuttosto scottante.

Al momento, The Day Before rimane giocabile da coloro che ancora posseggono il gioco all'interno della propria libreria Steam. Tuttavia, alla luce delle dichiarazioni di Fntastic e soprattutto della rimozione del titolo dallo store, è altamente ipotizzabile che i server del titolo verranno a breve chiusi. Se siete interessati a scoprire di più sullo strano caso del prodotto proposto da Fntastic, vi rimandiamo al nostro Provato di The Day Before.