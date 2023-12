The Day Before venduto a 200 euro, gli scalper se ne approfittano: non compratelo!

Può un gioco come The Day Before essere oggetto delle attenzioni di scalper e bagarini? Per quanto possa sembrare assurdo, la risposta è sì: in queste ore stanno circolando chiavi del gioco vendute a 200 euro ma ci sono anche prezzi ben superiori in giro per account Steam completi.

The Day Before è stato rimosso da Steam dopo la chiusura di Fntastic e dunque non può più essere acquistato, i bagarini però dispongono ancora di chiavi di attivazione funzionante e per questo motivo hanno aumentato il prezzo fino a 200 euro in alcuni casi. Per un account Steam completo con il gioco già riscattato si può arrivare a pagare anche oltre 800 euro.

Ovviamente, vi sconsigliamo caldamente di acquistare chiavi di questo tipo e sopratutto a questi prezzi, non ha davvero nessun senso spendere 200 euro per aggiungere The Day Before alla propria libreria Steam, considerando non solo lo stato del gioco ma anche il fatto che il titolo non riceverà più alcun aggiornamento e dunque le problematiche attuali non verranno mai risolte.

Noi abbiamo giocato a The Day Before e ci siamo imbattuti in un gioco fondamentalmente non completo e in uno stato piuttosto disastrato, pochi giorni dopo la pubblicazione su Steam è arrivata la notizia della chiusura di Fntastic.