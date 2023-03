The Day Before: che ci fa una sauna post-apocalittica nel nuovo gameplay?

Se vi dicessimo che i giocatori del survival open world The Day Before avranno a disposizione una spa post-apocalittica per rilassarsi in sauna tra una carneficina e l'altra di zombie e predoni? Se non ci credete, date un'occhiata al nuovo video gameplay condiviso nei giorni scorsi da Fntastic.

L'insolita sequenza ingame mostrata dagli sviluppatori indipendenti descrive una delle innumerevoli attività secondarie da svolgere nell'universo interattivo di The Day Before. Sempre attraverso questa clip, il team Fntastic risponde indirettamente alle critiche mosse da chi, in questi mesi, ha chiesto a gran voce degli aggiornamenti accompagnati, magari, da qualche scena di gameplay che potesse fare luce sulle ambizioni nutrite dagli autori di questo progetto.

Molti dei quesiti posti dai fan in questi mesi, però, hanno trovato risposta a inizio febbraio con il lungo video gameplay di The Day Before: il trailer ha confermato le forti analogie con le serie di The Division e The Last of Us, come pure con le inquadrature della modalità Zombie di CoD Black Ops Cold War. Intanto, prosegue la battaglia tra Fntastic e i creatori dell'app di calendari The Day Before per il titolo di questo promettente sparatutto post-apocalittico ispirato a The Division e TLOU.

A detta di Fntastic, sarebbero state proprio queste beghe legali a spingerli a rinviare a novembre il lancio di The Day Before: lo sparatutto a tinte survival horror dovrebbe approdare in contemporanea su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 10 novembre.