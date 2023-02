The Day Before, video rimossi per violazione di copyright: risponde Fntastic

Non bastassero le critiche per le somiglianze tra The Day Before, COD e TLOU, il team Fntastic torna sui social per rispondere alle accuse mosse da chi ha deciso di aprire un contenzioso per violazione di copyright che ha portato Steam e YouTube a rimuovere alcuni video di The Day Before sulle rispettive piattaforme.

Gli sviluppatori dell'ormai celebre sparatutto ad ambientazione post-apocalittica si rivolgono ai propri follower su Twitter per esporre il punto di vista di Fntastic e spiegare cosa sta accadendo: "ci sono tre fatti da chiarire. Uno: il cosiddetto 'titolare' dei diritti di The Day Before è l'ideatore dell'omonima app di calendari su iOS e Android, un'applicazione che non ha nulla a che fare con i videogiochi. Due: solo dopo che abbiamo annunciato il gioco nel 2021 hanno deciso di presentare una domanda per acquisire ogni diritto sul titolo 'The Day Before'. Tre: i titolari di quell'app continuano a contattarci e a chiederci in maniera ambigua che vogliono discutere 'di qualcosa', senza fare alcuna precisazione. Perciò combatteremo. Il potere è nella verità".

Dietro al blocco per 'violazione di copyright' dei video di The Day Before, di conseguenza, ci sarebbero le rivendicazioni avanzate dai proprietari dell'omonima app per sistemi mobile con funzioni di agenda e calendario. Stando sempre a Fntastic, sarebbe proprio questo contenzioso sul copyright ad aver determinato il rinvio di The Day Before da marzo a novembre. Staremo a vedere.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti da parte del team Fntastic, vi lasciamo all'ultimo, lungo video gameplay di The Day Before.