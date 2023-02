The Day Before vs COD e The Last of Us: il gameplay rivela le somiglianze

In seguito all'annuncio dell'ennesimo rinvio di The Day Before, il team di sviluppo ha deciso di offrire alla community un primo sguardo al titolo in azione.

Con la pubblicazione di un lungo video gameplay di The Day Before, il pubblico ha potuto approfondire diversi aspetti del gioco sviluppato da Fntastic. In breve tempo, ha inoltre preso il via un'operazione di analisi e ricerca delle principali fonti d'ispirazione del titolo, più volte descritto come un ibrido tra The Last of Us e The Division.

Sui social, in particolare, hanno trovato diffusione diversi raffronti diretti tra The Day Before e altre celebri produzioni videoludiche. Tra queste ultime, come già accennato, ha trovato spazio l'epopea di Ellie e Joel, ma non solo. Alcuni osservatori, come potete verificare in calce a questa news, hanno evidenziato le somiglianze esistenti tra diverse inquadrature proposte in Call of Duty: Black Ops - Cold War, con particolare riferimento alla modalità Zombies.



Le similitudini riscontrate coinvolgono l'utilizzo della telecamera in-game, soggetti e palette cromatiche, ma al momento il materiale disponibile è insufficiente a giudicare il grado di originalità di The Day Before. Per scoprire il livello qualitativo del lavoro svolto da Fntastic sarà inevitabilmente necessario attendere la data di uscita del gioco.