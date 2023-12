The Day of Survival: il fan game ispirato a Days Gone è gratis su PC, ecco come scaricarlo

Dopo aver reso disponibile la demo del Remake fan made di Dino Crisis, il designer indipendente xHARDHeMPuS presenta The Day of Survival, un fan game ispirato a Days Gone scaricabile gratuitamente su PC.

Il nuovo progetto ideato dallo sviluppatore amatoriale prende spunto proprio dallo sparatutto open world di Sony Bend, e dagli altri esponenti del genere, per calarci nei panni di un guerriero sopravvissuto all'apocalisse zombie.

Il survival horror a mondo aperto ideato da xHARDHeMPuS non presenta alcuna campagna principale; in compenso, la mappa a mondo aperto di The Day of Survival offre tantissimi obiettivi da completare e numerosi segreti da scoprire visitando edifici abbandonati, complessi industriali pieni di risorse, negozi casolari immersi nel fitto della foresta.

L'unico ostacolo alla libera esplorazione dello scenario è rappresentato dalle ondate di zombie da fronteggiare: starà quindi ai giocatori capire quali regioni della mappa visitare per reperire le risorse, le armi e le munizioni necessarie per sopravvivere alle orde di non-morti.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per scaricare gratis The Day of Survival su PC, ma prima vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento su cosa sta facendo Sony Bend Studio dopo Days Gone.