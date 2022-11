The Devil in Me in video: alla scoperta del cast dell'avventura horror di Supermassive

Accompagnato dalla promessa di essere il miglior gioco della Dark Pictures Anthology, The Devil in Me è ormai prossimo ad approdare su PC e console. Di conseguenza, il team di Supermassive Games ci immerge nelle atmosfere della loro prossima avventura horror presentandoci in video tutti i membri del cast.

La casa di sviluppo inglese riapre perciò una finestra sulla dimensione a tinte oscure di The Devil in Me per farci conoscere i personaggi nella speranza, così facendo, di aumentare le loro possibilità di sopravvivenza nella terrificante cornice dell'Hotel della Morte del killer H.H. Holmes.

Il trailer si focalizza sui cinque membri della Lonnit Entertainment, ciascuno dei quali si ritroverà costretto a partecipare al gioco mortale del padrone di casa: l'isola degli orrori che farà da sfondo all'incubo interattivo di Supermassive sarà testimone dei crimini più efferati, come testimoniato nelle scene ingame confezionate dagli autori britannici.

Il lancio di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è previsto per il 18 novembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro video su The Devil in Me tra assassini e torture.