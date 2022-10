The Devil in Me, tra assassini e torture: il gioco horror alla prova

The Devil in Me potrebbe essere il miglior capitolo della The Dark Pictures Anthology, e si ispira a fatti realmente accaduti. Eccovi il resoconto della nostra ultima prova in attesa della recensione.

Il quarto e ultimo atto della prima Stagione dell'antologia dell'orrore firmata dalla software house inglese ci immerge nelle atmosfere pulp di una magione gestita da un assassino efferato che, alla vista di un gruppo di giovani registi, sfodererà le sue armi più affilate (e non solo in senso metaforico) per far vedere loro di che pasta è fatto.

Il macabro piano escogitato dal killer si innesta perfettamente nel linguaggio ludico e narrativo adottato dal team di Supermassive per descrivere a schermo il terrore sperimentato dai singoli personaggi, obbligandoli a compiere delle scelte difficili per tutta la durata dell'avventura.

Le prime impressioni restituiteci dall'ultimo atto della Dark Pictures Anthology sono perciò quelle di un'opera a tutto tondo che poggia saldamente le sue basi sull'impianto di gameplay dei suoi predecessori, proponendo al contempo delle meccaniche più evolute che si traducono, all'atto pratico, in un'esperienza decisamente più ricca, originale e, per questo, divertente e immersiva.

Appuntamento al prossimo 18 novembre, quindi, per immergerci a capofitto nel girone dantesco del nuovo horror di Supermassive Games su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di The Devil in Me prima della recensione.