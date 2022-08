The Devil in Me: l'episodio finale della spaventosa Stagione 1 di The Dark Pictures Anthology

The Devil in Me chiude il primo ciclo di storie della The Dark Pictures Anthology, un interessante conclusione in attesa di scoprire quale sarà il destino della serie horror antologica di Supermassive Games.

L'ultimo atto della Stagione 1 dell'antologia a tinte oscure di Supermassive ci porterà a compiere uno spaventoso tour nel Murder Castle appartenuto al serial killer H.H. Holmes. Giunta sul posto, la comitiva di giovani "indagatori dell'incubo" si accorgerà ben presto di essere al centro di un macabro gioco mortale.

Starà a noi, quindi, strappare dal proprio nefasto destino tutti i membri della comitiva, sperando nel frattempo di venire a capo dell'enigma che si cela dietro all'assurdo balletto di carne e sangue diretto dal misterioso aguzzino del World's Fair Hotel.

Sotto il profilo strettamente ludico, il titolo promette di fare tesoro dell'esperienza di gioco dei passati capitoli della serie per evolverne le meccaniche con ulteriori diramazioni narrative, maggiori opzioni di movimento e una rosa più ampia e variegata di enigmi da risolvere.

Insieme a Gabriele Laurino ci siamo perciò addentrati nel girone dantesco dell'ultimo capitolo della Dark Pictures Anthology per carpire tutti i segreti su trama e gameplay di The Devil in Me "celati in bella vista" da Supermassive Games nel video della Gamescom 2022. Prima di lasciarvi al nostro speciale e al video di cui sopra, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology The Devil In Me sarà disponibile dal 18 novembre su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.