The Devil in Me: i piani del serial killer nello spaventoso video di Halloween

Dopo essersi premurati di annunciare la data d'uscita di The Devil in Me, i ragazzi di Supermassive Games festeggiano Halloween insieme a tutti gli amanti di videogiochi horror con un nuovo trailer che descrive gli spaventosi piani del serial killer da affrontare nella loro prossima avventura a tinte oscure.

Il quarto e ultimo episodio della Stagione inaugurale della Dark Pictures Anthology firmata Supermassive ci condurrà negli angusti corridoi di una magione gestita da H.H. Holmes, un assassino efferato che si divertirà a seviziare un gruppo di giovani registi invitati nel Murder Castle per realizzare un documentario sulle gesta del serial killer.

Una volta giunta sul posto, la comitiva di cineasti inerba si accorgerà ben presto che le attività omicidiarie di Holmes non sono affatto concluse: il nostro compito sarà perciò quello di aiutare ogni membro del gruppo a scappare dalla magione. Molti dei sadici tranelli escogitati dal killer metteranno i sopravvissuti gli uni contro gli altri, obbligando gli utenti a compiere delle scelte difficili sotto lo sguardo attento dell'aguzzino che seguirà costantemente le nostre mosse attraverso le telecamere a circuito chiuso disseminate per la villa.

Il girone dantesco di Murder Castle aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 18 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per uno sguardo approfondito sul gameplay, vi consigliamo di leggere il resoconto della nostra prova con The Devil in Me, l'ultimo horror della Dark Pictures Anthology.