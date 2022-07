The Devil in Me: svelata l'ambientazione del nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology

Bandai Namco Games e Supermassive Games hanno pubblicato un nuovo story trailer di The Devil in Me, il prossimo episodio della serie antologica The Dark Pictures Anthology, in arrivo il prossimo autunno.

The Devil in Me "apre le porte a un intero nuovo cast di personaggi e una nuova storia terrificante", questa la sinossi ufficiale: "La troupe della Lonnit Entertainment ha ricevuto una misteriosa telefonata da un uomo di nome Granthem Du'Met, che promette loro un tour esclusivo di una fedele riproduzione del castello della morte di H. H. Holmes. Il fondatore della Lonnit Entertainment, Charlie Lonnit, crede che questa visita possa salvare il network."

The Devil in Me vedrà la partecipazione di Jessie Buckley, Premio Oscar 2022 in un ruolo che contribuirà a rendere ancora più popolare questo nome presso la community dei videogiocatori. Bandai Namco ha annunciato anche la speciale Animatronic Collector's Edition ora disponibile per il preordine su Bandai Namco Store, questa versione include:

Una figurine di un Animatronic (11 cm)

Una cartolina e una busta esclusive

Una business card esclusiva della Lonnit Entertainment

Una mappa dell’hotel

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me esce durante l'autunno 2022 (la data deve ancora essere annunciata) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.