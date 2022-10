The DioField Chronicle: 5 consigli per immergersi nell'esperienza RTS di Square Enix

L'ultima avventura fantasy di Square Enix è un perfetto punto d'ingresso per chiunque non conosca il genere degli strategici in tempo reale. Eccovi allora cinque consigli per immergervi nell'esperienza RTS di The DioField Chronicle.

Dopo avervi proposto la nostra recensione di The DioField Chronicle con l'analisi approfondita sugli elementi ludici e contenutistici che caratterizzano il nuovo progetto di Square Enix, entriamo nel merito delle attività da svolgere se ci si approccia solo ora agli strategici in tempo reale.

I patiti del genere sapranno già che la scelta del livello di difficoltà è determinante se si desidera fruire al meglio un RTS sia nelle missioni introduttive che nelle fasi più avanzate della storia. Dopo aver tarato il livello di difficoltà in base alle proprie necessità, nella dimensione RTS di The DioField Chronicle è essenziale sfruttare a proprio vantaggio il sistema che consente di ripetere le missioni per maturare esperienza e acquisire sempre più familiarità con le meccaniche di gameplay strategiche.

I giocatori alle prime armi, ma anche gli utenti più esperti di RTS, dovrebbero ampliare il prima possibile il proprio roster di personaggi dando la precedenza allo sblocco degli eroi "titolari". Quanto al gameplay, i tanti bivi secondari degli scenari rendono particolarmente efficaci le tattiche basate sulle imboscate. Chi vuole completare il titolo deve infine scegliere accuratamente le armi da sbloccare ed evolvere, in modo tale da prepararsi nel migliore dei modi alle sfide più difficili da affrontare nel percorso intrapreso per portare a termine la storia e le missioni accessorie.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro speciale su The DioField Chronicle e la guida per mercenari alle prime armi, con tutte le considerazioni e i consigli di Antonello "Kirito" Bello per godervi appieno la stratificata esperienza narrativa e di gameplay dell'ultimo RTS fantasy di Square Enix.