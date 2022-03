The DioField Chronicle annunciato: un nuovo GDR strategico da Square Enix

Sony ha lasciato a Square Enix il compito di chiudere lo State of Play di marzo 2022 e la casa giapponese non ha deluso annunciando ben due nuovi giochi: Valkyrie Elysium, un frenetico action GDR, e DioField Chronicle, di cui vi parliamo adesso.

The DioField Chronicle è stato descritto come un "nuovo GDR strategico con una storia profonda e intrigante portata in vita da un cast stellare, una colonna sonora affascinante e un nuovo sistema Real-Time Tactical Battle (RTTB)". Il team responsabile del progetto vanta alcuni veterani come il Character Designer Taiki (Lord of Vermillion III, IV), l'artista Kamikokuryo Isamu (Final Fantasy XII e Final Fantasy XIII), e i compositori di Game of Thrones Ramin Djawadi e Brandon Campbell.

La trama, incentrata su tematiche come la guerra e l'onore, si svolge in un mondo caratterizzato da influenze fantasy, medievali e moderne. Il sistema Real-Time Tactical Battle è basato sulle condizioni del campo di battaglia e sugli ordini impartiti dai videogiocatori, che devono tener conto dei punti di forza e delle debolezze delle proprie truppe e dei nemici. I protagonisti sono quattro: Fredret, un combattente dalla forza dirompente; Iscarion, un pensatore progressista con un cuore buono e virtuoso; Waltaquin, una potente maga con un forte carisma; Andrias, il cervello della compagnia.

The DioField Chronicle è al momento confermato solo su PlayStation 4 e PS5, con una finestra di lancio fissata in un generico 2022. In attesa di maggiori informazioni godetevi il trailer di presentazione in apertura di notizia.