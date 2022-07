The DioField Chronicle arriva in autunno: data per la Demo gratis del JRPG Square Enix

Dopo il primo annuncio di The DioField Chronicle, il JRPG è stato per lungo tempo lontano dai palcoscenici videoludici. Ora, decisamente a sorpresa, Square Enix ne annuncia la data di uscita.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il colosso del videogioco conferma infatti che il titolo sarà disponibile sul mercato giapponese a partire dal prossimo autunno. Nello specifico, il Day One coinciderà con la giornata di giovedì 22 settembre 2022, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Al momento, Square Enix non ha offerto dettagli specifici per la versione occidentale di The DioField Chronicle, che potrebbe dunque essere caratterizzata da una data di debutto differente.



Con il medesimo cinguettio, il team di sviluppo ha inoltre confermato l'intenzione di rendere disponibile una Demo gratis di The DioField Chronicle. Il contenuto sarà disponibile a partire dal prossimo 10 agosto 2022, su piattaforme ancora non specificate. Anche in questo caso, l'annuncio è stato per ora reso noto esclusivamente in lingua giapponese: restiamo dunque in attesa di eventuali conferme concernenti il mercato europeo.



Dopo le prime classificazioni di The DioField Chronicle, arrivano così aggiornamenti ufficiali sul titolo Square Enix, i cui preordini apriranno il prossimo 7 luglio 2022.