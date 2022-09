The DioField Chronicle: i compositori Djawadi e Campbell si raccontano in video

Manca ormai poco al lancio di The DioField Chronicle, il GDR strategico di Square Enix, e così il publisher giapponese ci rituffa nelle atmosfere dell'avventura ruolistica con un nuovo video dietro le quinte interamente dedicato a Ramin Djawadi e Brandon Campbell, i compositori della colonna sonora.

Nel filmato, i due esperti compositori che hanno firmato le soundtrack di film e serie TV cult come Game of Thrones, House of the Dragon e Pacific Rim svelano i segreti del loro lavoro e condividono degli interessanti dettagli sulla realizzazione della colonna sonora di The DioField Chronicle.

Sia Djawadi che Campbell sottolineano quanto sia stato importante, e divertente, far aderire il loro lavoro al contesto ludico, narrativo e squisitamente artistico di un titolo che, proprio come The DioField Chronicle, promette di calare i giocatori in un'ambientazione unica che combina elementi fantasy, medievali e moderni in un diorama interattivo pieno di segreti da scoprire.

La commercializzazione del nuovo GDR strategico di Square Enix è attesa per domani, giovedì 22 settembre, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre al video di cui sopra, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su gameplay combat system e longevità di The DioField Chronicle.