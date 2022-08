The DioField Chronicle: demo gratis per PS4, PS5, Xbox e Switch, link per il download

Square Enix ha pubblicato la demo giocabile di The DioField Chronicle, nuovo gioco di ruolo con elementi strategici in uscita durante l'autunno, la versione di prova permette di toccare con mano una piccola parte dell'avventura.

Ci sono delle testimonianze di un gruppo di mercenari che sono passati alla leggenda. Una storia cruda e coinvolgente, realizzata con le tecnologie più recenti. Arriva il Real Time Tactical Battle (RTTB), un nuovo e profondo sistema di combattimento strategico in tempo reale. L'esordio di un nuovo GDR strategico, realizzato da un team di sviluppo abile ed esperto.

Potete scaricare la demo di The DioField Chronicle per Xbox da Xbox Store, oppure da PlayStation Store compatibile con PS4 e PS5 o ancora dal Nintendo eShop, nel momento in cui scriviamo la demo per PC non è ancora disponibile su Steam. The DioField Chronicle Demo permette di provare il primo capitolo in versione completa, dall'inizio alla fine, con la possibilità di trasferire salvataggi, progressi e livelli dei personaggi nel gioco completo.

Il nuovo gioco Square Enix esce il 22 settembre su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, per saperne di più vi rimandiamo alla prova di The DioField Chronicle, il nostro Antonello Bello ha avuto modo di provare il titolo per qualche ora prima della recensione.