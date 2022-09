The DioField Chronicle disponibile: pronti a godervi l'RPG strategico di Square Enix?

Amanti degli RPG strategici, c'è un'interessante novità per voi: attraverso il trailer di lancio ufficiale, Square Enix conferma che The DioField Chronicle è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Sviluppato dalla stessa Square Enix in collaborazione con Lancarse, TheDioField Chronicle si pone con un gioco di ruolo tattico con una maggior libertà di movimento rispetto ai classici esponenti del genere, con movimenti liberi che richiamano alla mente quanto visto nella serie di XCOM. Il filmato diffuso dagli autori, della durata di poco più di un minuto, riassume l'essenza di un gioco che, oltre ad offrire combattimenti complessi ed articolati, punta anche sulla propria componente narrativa.

La colonna sonora ha avuto anche due artisti d'eccezione: Ramin Djawadi e Brandon Campbell hanno composto le musiche di The DioField Chronicle, rivelando in video alcuni dettagli e retroscena sullo sviluppo del gioco e sottolineando quanto per loro sia importante far aderire il contesto sonoro a quello ludico, narrativo ed artistico, in modo così da mettere in risalto ogni singolo aspetto della produzione.

Se volete maggiori approfondimenti sul titolo Square Enix, la nostra intervista agli autori di The DioField Chronicle vi svelerà tantissimi dettagli in più sul nuovo RPG strategico, pronto ad essere vissuto da tutti i fan del genere.