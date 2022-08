The DioField Chronicle: Square Enix spiega come si gioca nel nuovo video gameplay

In vista del lancio fissato a settembre, Square Enix intende assicurarsi che le meccaniche di gameplay di The DioField Chronicle, il suo nuovo gioco di ruolo strategico, siano chiare a tutti i videogiocatori, dunque ha pubblicato un lungo video esplicativo.

Nel corso di circa sei minuti, una voce narrante - che per il momento è disponibile solamente in giapponese - illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche di gioco di The DioField Chronicle, un GDR dai forti connotati strategici che punta forte su un sistema di combattimento tattico in tempo reale (RTTB). Durante gli scontri, i giocatori saranno chiamati a monitorare le condizioni del campo di battaglia in tempo reale e dare ordini decisivi sulla base delle abilità delle proprie truppe, le classi a disposizioni e gli oggetti equipaggiati. Il tutto, sarà portato a schermo con uno stile grafico particolare che punta a dare forma ad un diorama super realistico con influenze fantasy, medievali e moderne.

In attesa della versione in lingua inglese o italiana, godetevi il filmato in cima a questa notizia. Square Enix ne ha inoltre approfittato per ricordare che il 10 agosto verrà pubblicata la demo di The DioFiled Chronicle, dunque avrete modo di saggiare tutto ciò con mano. Il lancio, invece, è previsto per il 22 settembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.