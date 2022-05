The DioField Chronicle valutato dall'ESRB: data in vista per il GDR di Square Enix?

The DioField Chronicle, gioco di ruolo strategico annunciato da Square Enix lo scorso mese di marzo, è appena stato inserito nel database di ESRB, associazione che si occupa della valutazione e della classificazione dei videogiochi per il mercato nordamericano. Qualcosa si sta muovendo?

L'ESRB ha assegnato a The DioField Chronicle la valutazione T, che sta per Teen, un pubblico di videogiocatori dai 13 anni in su. Le motivazioni vanno ricercate nella presenza di sangue, violenza e tematiche delicate non adatta ai giovanissimi. In sede di annuncio, ricordiamo, Square Enix ha fissato il di lancio in un generico 2022, ma è possibile che, alla luce di quest'ultimo sviluppo, la compagnia si stia preparando ad annunciare la data di pubblicazione precisa. Solitamente, all'ESRB vengono forniti dei prodotti in uno stato avanzato e vicini al completamento della lavorazione.

Annunciato per PS4 e PlayStation 5 allo State of Play di marzo, e poi confermato anche per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, The DioField Chronicle è stato descritto come un gioco di ruolo strategico dotato di nuovo sistema Real-Time Tactical Battle (RTTB), con una trama ambientata in un mondo fantasy medievale dove a fare da padrone ci sono tematiche come la guerra e l'onore. Nel progetto sono stati coinvolti veterani come il Character Designer Taiki (Lord of Vermillion III, IV), l'artista Kamikokuryo Isamu (Final Fantasy XII e Final Fantasy XIII), e i compositori di Game of Thrones Ramin Djawadi e Brandon Campbell.