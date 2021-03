The Division 2 a 40 milioni di giocatori: Ubisoft promette un nuovo contenuto nel 2021

Nonostante la partenza al di sotto delle aspettative della casa madre, Tom Clancy's The Division 2 ha dimostrato di avere gambe raggiungendo il ragguardevole traguardo dei 40 milioni di videogiocatori in due anni di permanenza sul mercato.

A rivelarlo è stata Ubisoft Massive, che quest'oggi ha condiviso un'interessante infografica ricca di statistiche e ha tracciato la rotta per il prossimo futuro. Da quando sono approdati nella Washington disastrata della produzione, i videogiocatori hanno collezionato 20 miliardi di oggetti ed eliminato ben 109 miliardi di nemici, infliggendo loro 156 miliardi di colpi alla testa. Le uccisioni con abilità ammontano a 17 miliardi mentre nel grattacielo di The Summit sono stati scalati 97 milioni di piani. Scopriamo inoltre che il mese con la più alta affluenza di videogiocatori è stato marzo 2020, che ha coinciso con il lancio dell'espansione Warlords of New York. Trovate altre interessanti statistiche nell'infografica allegata in calce a questa notizia.

Ubisoft Massive ha inoltre confermato di aver dato il via allo sviluppo di un nuovo contenuto destinato ad arrivare entro la fine del 2021. Attualmente si trova sotto la responsabilità di alcuni veterani del team, tra i quali figurano Adrian Trasca e Yannick Banchereau in qualità di Produttore e Direttore Creativo Associato, che possono fare affidamento sul supporto di Ubisoft Bucharest. Il prossimo grande update di The Division 2 introdurrà una modalità completamente inedita per il franchise e darà una svecchiata al sistema di progressione incrementando l'enfasi sulla varietà delle build. Lo sviluppo del nuovo contenuto si trova ancora nelle fasi iniziali, ma dovrebbe essere completato entro la fine di quest'anno. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.