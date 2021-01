The Division 2 in 4K e 60fps: l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X è dietro l'angolo

Sono passati quasi due mesi dall'annuncio dell'update next-gen per Tom Clancy's The Division 2, ma solo in queste ore abbiamo ricevuto il primo grande aggiornamento in merito. Per fortuna, sono notizie più che positive.

Johan Lindholm, Community Developer di Ubisoft Massive, ha annunciato che la tanto attesa patch di The Division 2 per PlayStation 5 e Xbox Series X verrà pubblicata martedì 2 febbraio nell'ambito del Title Update 12.1. Il changelog completo verrà condiviso il giorno prima, ma Lindholm ha già confermato che introdurrà il supporto ai 60fps e alla risoluzione 4K. Al momento non è dato sapere se nativa o dinamica, e se ci saranno differenze tra le due console.

Il Title Update 12.1 di The Division 2 applicherà anche un ribilanciamento della Stazione di Ottimizzazione, strumento in-game he consente di migliorare equipaggiamenti ed armi, e darà ufficialmente il via all'evento crossover con Resident Evil 2, che consentirà a tutti i giocatori di sbloccare l'uniforme di Leon Kennedy. The Division 2, ricordiamo, è al momento disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.