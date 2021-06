The Division 2 accoglie la Stagione 6: arriva il nuovo aggiornamento

In attesa di scoprire le caratteristiche della prossima espansione di The Division 2 in arrivo nel 2021, la community del titolo Ubisoft si prepara ad accogliere una nuova fase per il titolo.

Gli sviluppatori di casa Ubisoft hanno infatti annunciato l'avvio imminente della Stagione 6 del gioco. Quest'ultima, battezzata dalla software house "Concealed Agenda", avrà infatti inizio con la pubblicazione di una nuova patch di The Division 2: Warlords of New York, la cui data di pubblicazione corrisponde alla giornata odierna, martedì 1 giugno 2021.



Per favorire la corretta implementazione di tutte le novità in programma per il titolo, il team di Ubisoft ha deciso di sottoporre i server di gioco ad una operazione di manutenzione programmata. Avviata alle ore 9:30 del fuso orario italiano, quest'ultima non è ancora terminata, con The Division 2: Warlords of New York che risulta al momento ancora offline. Le operazioni non dovrebbero tuttavia protrarsi ancora a lungo, con termine fissato dal team per le ore 12:30 circa, sempre secondo il fuso orario nostrano.



In attesa di saperne di più su Stagione 6: Concealed Agenda, ricordiamo che il team di casa Ubisoft punta alla pubblicazione anche di un gioco mobile di The Division nel corso del 2021.