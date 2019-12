The Division 2: l'aggiornamento 6.1 arriverà con l'evento Silent Night e la Hardcore Mode

Nonostante i dati di vendita poco entusiasmanti per The Division 2, Ubisoft continua a supportare il titolo e con il prossimo aggiornamento 6.1 i giocatori potranno godere di un nuovo evento a tema natalizio che prende il nome di Situation: Snowball.

Durante l'evento di Natale infatti, tutti i giocatori che accederanno ai server di The Division 2 nel periodo che va dal 10 dicembre al 7 gennaio, riceveranno un simpatico cappello da Babbo Natale. Inoltre, la modalità Snowball permetterà di andare a caccia di giocatori con il suddetto cappello che una volta colpiti lasceranno cadere una speciale arma che spara palle di neve.



Durante l'evento Silent Night verranno pubblicati nuovi articoli cosmetici e ogni giocatore riceverà una speciale chiave (tre per i possessori del Pass Stagionale). L'aggiornamento 6.1 introdurrà poi la nuova Modalità Hardcore, sebbene in versione beta, con il quale mettere alla prova le proprie abilità di sopravvivenza nelle partite perma-death.

Le vendite basse di The Division 2 non sembrano fermare gli sviluppatori. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il prossimo aggiornamento 6.1 per The Division 2 uscirà il 10 dicembre.