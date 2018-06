The Division 2: annunciati i Raid a otto giocatori e pubblicato un nuovo cinematic trailer

Nel corso della sua conferenza E3 2018, Ubisoft ha pubblicato un nuovo cinematic trailer dedicato a Tom Clancy's: The Division 2, secondo capitolo dello sparatutto MMO in arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Il trailer, che potete visionare in cima alla notizia, è caratterizzato da toni particolarmente drammatici, che tratteggiano lo scenario tragico in cui verte la Washington D.C. reimmaginata dagli sviluppatori di Ubisoft. La casa francese ha inoltre colto l'occasione per annunciare che in The Division 2 saranno introdotti i Raid online fino a 8 giocatori.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tom Clancy's: The Division 2 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 15 marzo 2019.