The Division 2 annunciato da Ubisoft insieme a nuovi contenuti per il primo capitolo

Dopo il leak di metà pomeriggio,hanno confermato di essere al lavoro su, sequel del titolo omonimo uscito nel 2016, il quale continuerà ad essere aggiornato anche nel prossimo futuro. Di seguito, tutti i dettagli su The Division 2 e sui nuovi contenuti di.Facciamo chiarezza sue sul futuro del primoIl Creative Directorha confermato cheè in fase di sviluppo, il primo episodio era solamente l'inizio di qualcosa di più grande, qualcosa concepito sin da subito come una enorme saga."Siamo lieti di annunciare che The Division 2 è in fase di sviluppo. Stiamo collaborando con altri studi Ubisoft di talento tra cui Redstorm, Ubisoft Reflections e le sedi di Shanghai, Bucarest e Annecy. Il gioco sarà basato su una versione aggiornata dello Snowdrop Engine, utilizzeremo tutta l'esperienza accumulata in questi due anni di lavoro su The Division per assicurarci che il sequel funzioni alla grande."Gerighty fa poi sapere che maggiori dettagli arriveranno all'E3 di giugno, inoltre viene confermato chericeverà nuovi contenuti nei prossimi mesi.A partire da giugno, i giocatori di The Division potranno accedere alla Shield, speciali obiettivi che permetteranno di sbloccare ricompense in. Inoltre, sono previsti due corposi aggiornamenti che introdurranno altrettanti Eventi Globali con missioni a difficoltà Leggendaria. Inoltre previsto un aggiornamento che ottimizzerà il gioco per Xbox One X , questa patch è prevista per il mese di aprile, insieme all'updateche apporterà anche un miglior bilanciamento al drop rate.L'updateinvece è previsto per giugno e vedrà il ritorno di Outbreak e due missioni leggendarie, un mese prima invece toccherà a, secondo Evento Globale di. A giugno partiranno anche i già citati Shield che andranno avanti per tutta l'estate. Gli ultimi due aggiornamenti arriveranno ad agosto () e settembre ().