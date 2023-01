The Division 2 approda su Steam ed è già in forte sconto

Per festeggiare il preannunciato arrivo di The Division 2 su Steam, Ubisoft solletica la curiosità degli appassionati di sparatutto tattici e di esperienze open world con una ghiotta offerta per tutti coloro desiderosi di acquistare il gioco in forte sconto.

L'ingresso di Tom Clancy's The Division 2 nel catalogo del negozio digitale di Valve s'accompagna infatti a una nuova, interessante iniziativa promozionale che coinvolge il gioco base, la versione che comprende l'espansione Warlords of New York e l'edizione Ultimate con ulteriori bonus da riscattare ingame.

Da oggi e fino giovedì 26 gennaio, la versione PC 'base' di The Division 2 sarà in vendita su Steam a 9 euro, con uno sconto del 70% sul prezzo di listino abituale. Sempre al 70% di sconto troviamo anche l'edizione Warlords of New York, proposta a 18 euro, e l'edizione Ultimate di The Division 2 al prezzo di 24 euro.

Già che ci siamo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione dell'espansione Warlords of New York di The Division 2, un DLC che offre a tutti gli Agenti della Divisione di Washington DC di esplorare una vasta porzione della Manhattan post-pandemia tratteggiata dalla storia del primo capitolo della serie Ubisoft Massive.