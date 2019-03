The Division 2 arriva oggi in Europa su PC, PS4 e Xbox One

Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s The Division 2 è ora disponibile su Xbox One e Xbox One X, PlayStation 4/PS4 PRO e Windows PC, nelle versioni Standard, Gold, Ultimate e Collector’s Edition.

Nei panni di un veterano della Divisione, i giocatori potranno lottare per riprendere il controllo di una Washington D.C. post-pandemica, da soli o in coop per 4 giocatori, attraverso una campagna memorabile. Mentre si fanno largo in una ricostruzione 1:1 di Washington D.C. in cui folli fazioni combattono per prendere il controllo della città, i giocatori scopriranno un mondo vivo e realistico, ricco di persone e attività da svolgere. Gli Agenti respingeranno le fazioni nemiche per ridurre la loro influenza sui quartieri, permettendo ai cittadini di rafforzarsi e fornire maggiore supporto ai giocatori. Per portare a termine questa cruciale missione, gli Agenti avranno la possibilità di gettarsi nella mischia nelle due modalità PvP di Conflitto e nell’esperienza unica della Dark Zone, che combina il divertimento del PvE con la minaccia costante di eccitanti scontri PvP.

Dopo aver portato a termine la campagna principale, il mondo di gioco verrà invaso dalla fazione più potente che i giocatori dovranno affrontare, i Black Tusks, che introdurranno un’intera gamma di strumenti e attività che faranno parte della filosofia end-game del titolo. Inoltre, i giocatori potranno aspettarsi inedite, uniche e variegate attività da svolgere anche dopo aver completato la campagna principale, grazie a un intero anno di contenuti post-lancio gratuiti che includeranno:

, disponibile poco dopo il lancio, svelerà una nuova e ostica fortezza nemica occupata dai Black Tusks, Operazione Cuore della Notte , in arrivo dopo il lancio, sarà il primo raid per 8 giocatori della storia di The Division.

, in arrivo dopo il lancio, sarà il primo raid per 8 giocatori della storia di The Division. Episodio 1 - Spedizioni nei sobborghi di DC , disponibile durante l’estate del 2019, porterà i giocatori nelle aree limitrofe di Washington per unirsi alla lotta per la liberazione della città in due missioni principali aggiuntive e una nuova modalità di gioco, in cui sarà necessario investigare sulle sorti di un trasporto smarrito, incontrando minacce inaspettate lungo il cammino.

, disponibile durante l’estate del 2019, porterà i giocatori nelle aree limitrofe di Washington per unirsi alla lotta per la liberazione della città in due missioni principali aggiuntive e una nuova modalità di gioco, in cui sarà necessario investigare sulle sorti di un trasporto smarrito, incontrando minacce inaspettate lungo il cammino. Episodio 2 - Pentagono : l'ultima fortezza, in arrivo nell’autunno 2019, aggiungerà missioni principali nelle quali il giocatore sarà chiamato ad assaltare il Pentagono, per scoprire i segreti che si celano sotto una delle più iconiche location d’America.

: l'ultima fortezza, in arrivo nell’autunno 2019, aggiungerà missioni principali nelle quali il giocatore sarà chiamato ad assaltare il Pentagono, per scoprire i segreti che si celano sotto una delle più iconiche location d’America. Episodio 3, disponibile durante l’inverno 2019, concluderà il primo capitolo della storia di The Division 2 e aprirà la strada a ulteriori contenuti futuri.

Il Pass Anno 1 offrirà ai giocatori i seguenti contenuti: 7 giorni di early access per tutti i contenuti narrativi dell’Anno 1, Accesso istantaneo a tutte le specializzazioni dell’Anno 1 quando saranno rese disponibili, 8 Incarichi Classificati che sveleranno nuovi dettagli della caduta di D.C. e Personalizzazioni esclusive e attività in-game aggiuntive, come progetti della Base delle Operazioni e Taglie.