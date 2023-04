The Division 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S? Ecco la risposta di Ubisoft

Sebbene l'attesa per Tom Clancy's The Division Heartland sia piuttosto elevata, molti giocatori continuano ad essere attivi su The Division 2 e vorrebbero un aggiornamento che possa sfruttare al meglio l'hardware di Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Malgrado le richieste dei fan, sembra che Ubisoft non abbia alcuna intenzione di realizzare un aggiornamento per il suo game as a service. A confermarlo è Yannick Banchereau, il creative director di The Division 2 che ha risposto all'annosa questione posta dal portale MP1st.

Ecco di seguito le parole dello sviluppatore dello sparatutto:

"È improbabile, poiché abbiamo un'unica versione del gioco disponibile su tutte le piattaforme e se dovessimo avvantaggiarci dell'hardware di ultima generazione, il gioco non sarebbe più disponibile su PS4 e Xbox One. Abbiamo ancora tantissimi giocatori attivi sulle console di vecchia generazione che non sono pronti ad un upgrade. Per il momento ci limitiamo a fare in modo che qualcosa venga aggiunta ogni volta, così che possa funzionare in maniera fluida e priva di problemi anche sulle vecchie macchine da gioco."

Insomma, per com'è stato concepito il gioco, è impossibile che Ubisoft faccia questo passaggio e per godersi un prodotto 'next-gen' sarà necessario attendere il debutto del free to play, Heartland. Nel frattempo, è in arrivo una modalità roguelite gratis per The Division 2 che prende il nome di Descent.