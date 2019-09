The Division 2: in arrivo grossi cambiamenti a loot ed equipaggiamenti

I giochi a sviluppo continuo, per loro stessa definizione, vanno incontro a numerosi cambiamenti durante il loro ciclo vitale, molti dei quali basati sul feedback della comunità. Tom Cancy's the Division 2 non fa certo eccezione: il titolo di Massive si è evoluto molto da quando è stato lanciato a marzo, e continuerà a farlo nell'immediato futuro.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che sono in arrivo dei "grossi cambiamenti", perlopiù focalizzati sulla gestione del bottino e degli equipaggiamenti. Al momento, in ogni caso, non siamo in grado di fornirvi molte informazioni al riguardo, per il semplice motivo che queste verranno svelate durante il prossimo State of the Game che verrà trasmesso mercoledì 11 settembre a partire dalle ore 17:00. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori con un breve teaser che potete visionare in calce alla notizia.

Tom Clancy's The Division 2, ricordiamo, è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC, e entrerà a far parte della line-up di Google Stadia non appena verrà lanciato il servizio il prossimo novembre. L'ultimo grande aggiornamento del looter shooter della casa francese è arrivato a fine luglio dando il via all'Episodio 1 - D.C. Outskirts, che ha introdotto le Spedizioni