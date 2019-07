The Division 2: matchmaking per il raid e modifiche al crafting in arrivo

Ubisoft ha svelato tutti i dettagli dell'Episodio 1 di The Division 2, intitolato Spedizione nei sobborghi di D.C., che accompagnerà i giocatori al di fuori dei confini della capitale statunitense in due nuove missioni e nelle nuove Spedizioni.

L'aggiornamento sarà disponibile dal 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1 e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori, e sarà accompagnato da una corposa patch che, oltre ad introdurre i nuovi contenuti, applicherà anche numerose modifiche all'esperienza di gioco basate sul feedback dei giocatori.

Tanto per cominciare, dopo le pressanti richieste della comunità, i ragazzi di Massive introdurranno finalmente il matchmaking per il Raid a 8 giocatori "Operazione ore buie". Talle opportunità sarà tuttavia disponibile solo selezionando la nuova difficoltà Scoperta, studiata per consentire ai giocatori di allenarsi. Tra le ricompense di questa attività (che secondo Ubisoft saranno "ottime"), in ogni caso, non figureranno gli equipaggiamenti Esotici, che rimarranno un'esclusiva della variante Normale del Raid priva di matchmaking.

In aggiunta a ciò, sono previsti degli importanti miglioramenti al crafting. Dal 23 luglio i giocatori potranno costruire il proprio equipaggiamento fino al Punteggio Equipaggiamento 500, potranno trasferire i progetti tra i personaggi e avranno l'opportunità di ricalibrare le armi costruite alla stazione fai da te. Non mancheranno all'appello neppure una serie di bilanciamenti alle abilità e alle armi, che verranno illustrati nel dettaglio prossimamente. Prima di salutarvi, ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2 è il protagonista dell'Offerta della settimana del PlayStation Store.