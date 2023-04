The Division 2, in arrivo una modalità roguelite gratis: Descent si presenta in video

Nel corso dell'evento di Ubisoft che ha fatto da sfondo al primo gameplay di The Division Heartland e al livestream di The Division Resurgence, il publisher francese ha descritto una delle innovazioni principali dell'Anno 5 di The Division 2, la modalità roguelite Descent.

Giocabile in via del tutto gratuita anche da chi possiede la sola 'versione base' di Tom Clancy's The Division 2 senza l'espansione Warlords of New York, Descent è una modalità che sprona i giocatori a formare squadre composte da massimo quattro Agenti per completare tutta una serie di sfide e riuscire, così facendo, a ottenere equipaggiamenti rari, personalizzazioni speciali e miglioramenti per il proprio arsenale.

La modalità Descent consentirà inoltre agli Agenti della Divisione di immergersi più a fondo nei segreti di Black Tusk attraverso delle 'aggiunte narrative' non meglio specificate. All'inizio di ogni attività Descent i giocatori non avranno equipaggiamenti, vantaggi o specializzazioni: solo superando le sfide roguelite sarà possibile ottenere armi e abilità avanzate, da qui la necessità di collaborare a stretto contatto con i propri membri di squadra per riuscire a superare indenni le battaglie con i nemici che attaccheranno a ondate.

Il lancio della modalità Descent avverrà in contemporanea con l'inizio della Stagione 1 Broken Wing dell'Anno 5 di The Division 2, previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Division 2 Warlords of New York.