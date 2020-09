The Division 2: in arrivo The Summit, la modalità PvE con un grattacielo da 100 piani

A conferma dell'enorme leak sugli update di The Division 2 avvenuto a maggio, gli autori di Ubisoft Massive si apprestano ad ampliare l'universo sparatutto del titolo con l'arrivo di The Summit, una modalità PvE ambientata in un grattacielo di 100 piani.

Nel corso dell'ultimo diario di sviluppo State of the Game, il team di Massive Entertainment ha descritto The Summit come una modalità cooperativa "simil-Orda" che impegnerà gli Agenti della Divisione in una serie di operazioni da svolgersi in un grattacielo di 100 piani.

Chi desidera raggiungere il tetto e ricevere del bottino raro, dovrà affrontare ondate di nemici con difficoltà crescente: ogni dieci piani sarà possibile rifornirsi di oggetti e munizioni accedendo a una "stanza sicura" che si rivelerà particolarmente utile in previsione delle immancabili sfide con i boss.

Si tratterà quindi di una modalità non troppo dissimile dall'apprezzata Underground del primo capitolo di Tom Clancy's The Division: chi vorrà cimentarsi nelle battaglie di The Summit potrà farlo sia da solo che in compagnia della propria squadra. La prossima attività PvE di The Division 2 sarà disponibile in esclusiva per gli acquirenti dell'espansione Warlords of New York e arriverà con il Title Update 11, previsto nel corso delle prossime settimane.