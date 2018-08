The Division 2 avrà una Campagna più longeva del predecessore

Parlando ai microfoni di Gamesindustry.biz, il managing director di The Division 2 David Polfeldt si è espresso sulla modalità Campagna inclusa nel gioco, dichiarando che sarà più longeva rispetto a quella del primo capitolo.

"La prima volta che ti sposi, probabilmente sei abbastanza felice da innamorarti e vedere semplicemente cosa succede. Se ti sposi per la seconda volta, invece, probabilmente sei più preparato su cosa aspettarti dopo l'infatuazione iniziale. Cosa apprezzeranno le persone dopo due anni di gioco? Da lì, puoi tornare indietro verso la prima fase dell'innamoramento, vale a dire la Campagna - che in fin dei conti è solo una lunga storia d'amore. Nel nostro caso, penso che sarà più lunga di quella del primo." spiega David Polfeldt, ribadendo come The Division 2 riceverà un supporto post-lancio ancora più convincente e costante nel tempo. Restando in tema con l'argomento, il creative director Chadi El-Zibaoui aveva affermato in precedenza che la Campagna sarà godibile anche in single player, senza la necessità di giocarla in co-op.

Ricordiamo che The Division 2 uscirà il 15 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco, inoltre, è attualmente disponibile al pre-order in tutte le sue edizioni, con la possibilità di partecipare alla Private Beta.