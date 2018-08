The Division 2: bisognerà acquistare le versioni speciali per avere un deposito più grande

In titoli come Tom Clancy's The Division 2 il loot è a dir poco fondamentale e i giocatori adorano collezionare ogni singolo pezzo d'equipaggiamento a disposizione.

Sembra però che nel secondo capitolo della serie Ubisoft potrebbe esserci qualche problemino con il deposito, luogo nel quale sarà possibile depositare armi, armature, mimetiche e accessori. Pare infatti che acquistando una delle edizioni speciali di Tom Clancy's The Division 2, la Ultimate Edition, si abbia automaticamente accesso a degli slot extra del deposito e che non vi siano al momento altri modi per espanderlo. Considerando che gli sviluppatori hanno più e più volte ribadito che le uniche microtransazioni presenti in The Division 2 saranno legate ad elementi cosmetici, non è chiaro se vi sia qualche metodo alternativo per depositare più oggetti. Non resta che attendere informazioni da parte dell'azienda francese, magari riguardanti una moneta di gioco che permetta di sbloccare questi spazi extra.

Vi ricordiamo che tutti i DLC in arrivo nel corso dell'Anno 1 saranno infatti completamente gratuiti e l'acquisto del Season Pass servirà esclusivamente a garantirvi l'accesso anticipato a questi contenuti. Ubisoft ha poi dichiarato che saranno diversi i Raid che arriveranno nel corso del primo anno di The Division 2, questa volta con un supporto per 8 giocatori.

Sapevate che Tom Clancy's The Division 2 vanterà una campagna più longeva rispetto al suo predecessore? Tra le altre caratteristiche del gioco Ubisoft ci sono scontri dinamici tra fazioni e la base operativa possibilmente situata proprio nella Casa Bianca. Per accedere alla Private Beta del gioco, infine, vi ricordiamo che sarà necessario prenotare una delle varie edizioni disponibili.