The Division 2: come accedere al DLC Warlords of New York

A partire dal 3 marzo 2020 l'espansione Warlords of New York è disponibile è disponibile per i giocatori PS4, Xbox One e PC di The Division 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come accedere ai contenuti del nuovo DLC.

Cosa bisogna fare per accedere all'espansione Warlords of New York di The Division 2? Come bisogna attrezzarsi con il proprio personaggio, e di che livello bisogna essere? Di seguito risponderemo a queste domande.

Acquistare l'espansione Warlords of New York

Per accedere ai contenuti del DLC, prima di tutto bisogna acquistare Warlords of New York, disponibile al prezzo di 29,99 euro su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Ricordiamo che l'espansione non è inclusa nel Pass dell'Anno 1 di The Division 2, e che pertanto può essere ottenuta solo acquistandola separatamente su PS4, Xbox One e PC.

Raggiungere il livello 30

Essere di livello 30 è un altro requisito fondamentale per accedere ai contenuti di Warlords of New York. Solo i personaggi di questo livello, infatti, saranno in grado di partecipare alle nuove attività dell'espansione.

Se ancora non lo avete fatto, ci sono due modi per raggiungere il livello 30 in The Division 2: completando la campagna principale del gioco, oppure usando il boost che permette a un personaggio di raggiungere istantaneamente il livello 30.

Acquistando il DLC Warlords of New York otterrete automaticamente un boost per il livello 30, che sarete liberi di usare con il vostro personaggio. Attenzione però: il boost può essere usato solo una volta, e solo con un personaggio. Se avrete bisogno di utilizzarne altri, dovrete acquistare nuovi boost (ognuno costa 2000 monete premium, poco meno di 20 euro).

Volare a New York

Se avete acquistato il DLC e siete già di livello 30, per accedere all'espansione non vi resta che volare a New York in elicottero, facendovi dare un passaggio dal pilota che si trova all'eliporto a sud-est della Casa Bianca.