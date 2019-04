The Division 2: come ottenere le casse dell'Evento Abiti

Con l'ultimo aggiornamento di Tom Clancy's The Division 2 è iniziato un nuovo evento a tempo intitolato Evento Abiti 1. Grazie a questa iniziativa, i giocatori dello sparatutto in terza persona Ubisoft avranno l'opportunità di ottenere numerosi oggetti esclusivi per personalizzare il proprio agente della Divisione.

Ecco di seguito i 3 set cosmetici che possono essere sbloccati attraverso delle speciali Casse Abiti:

Tuta da lavoro dei Reietti

Abiti da pattuglia dei True Sons

Vestiti da strada delle Iene

I più fortunati potranno sbloccare anche un quarto set chiamato Uniforme da combattimento dei Black Tusk, il quale richiede di raccogliere tutti e 30 gli oggetti presenti nelle case per poter essere ottenuto. Fortunatamente le casse speciali di questo evento non contengono duplicati, quindi ottenendo 30 diverse chiavi avrete necessariamente accesso a tutti i set esclusivi.

Come ottenere le chiavi

Ma come si ottengono le chiavi per ottenere tutti questi oggetti? La risposta non è semplice, dal momento che sono diversi i modi per recuperare una chiave delle casse abiti. Ecco un elenco di tutti i modi in cui è possibile entrare in possesso di una chiave:

La prima chiave potete riceverla gratuitamente semplicemente effettuando l'accesso ai server di gioco nel corso dell'evento

I possessori del Season Pass dell'Anno 1 o della Gold Edition avranno accesso a 3 chiavi extra

Completare uno dei Progetti Abiti settimanali vi farà ottenere altre chiavi

Ogni livello Maestria (dopo il raggiungimento del livello 30) vi permetterà di ottenere una chiave

Riceverete una chiave anche con i livelli Maestria della Zona Nera

È possibile acquistare una o più casse tramite microtransazioni e il loro prezzo sarà di 100 gettoni premium

Per poter aprire le casse non dovrete far altro che accedere alla scheda abiti dal menu e visitare la scheda Casse abiti. Selezionate la prima delle 3 casse (quella più in alto) e tenete premuto il tasto quadrato su PS4 (X su Xbox One) per aprire una cassa. Prima di procedere con l'apertura verificate sempre di essere in possesso di almeno una chiave.

Calendario dell'evento

L'evento resterà online fino al prossimo 2 maggio 2019 ma non sarà possibile ottenere le chiavi fino a tale data. Ecco infatti il calendario completo dell'evento:

Fino al 25 aprile sarà possibile ottenere chiavi con uno dei vari metodi che trovate sopra

Dal 25 aprile al 2 maggio avrete solo la possibilità di aprire le casse con le chiavi messe da parte nei giorni precedenti, ma non potrete ottenerne di nuove se non tramite microtransazioni

Dopo il 2 maggio le casse evento non saranno più attive, ma il loro contenuto potrà essere recuperato in maniera casuale dalle casse abito standard. I tre costumi potranno anche essere acquistati direttamente nel negozio, dove però non arriverà l'Uniforme da combattimento dei Black Tusk

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'utile guida su come ottenere velocemente esperienza, in modo da massimizzare il numero di chiavi ottenute con i livelli Maestria. Un altro consiglio è quello di leggere i nostri suggerimenti sulle migliori abilità da potenziare e su come ottenere e potenziare armi Alta Gamma.