The Division 2: come ottenere il fucile esotico Eagle Bearer in Ore Buie

Eagle Bearer è la nuova arma esotica introdotta in The Division 2 con l'arrivo di Ore Buie, il primo raid a 8 giocatori introdotto nel looter shooter di Ubisoft. Di seguito vi spieghiamo come ottenere questo potente fucile d'assalto esotico all'interno del gioco.

Prima di spiegarvi come ottenere il fucile d'assalto esotico Eagle Bearer, poco sotto elenchiamo i talenti dell'arma:

Colpo d'aquila : la precisione dell'arma aumenta man mano che si spara continuamente. Le uccisioni con colpo alla testa concedono + 100% di velocità di ricarica, + 35% di danno e il buff di Tenacia per 10 secondi. La forza di Tenacia è aumentata dell'1% per colpi al corpo e del 5% per colpi alla testa.

: la precisione dell'arma aumenta man mano che si spara continuamente. Le uccisioni con colpo alla testa concedono + 100% di velocità di ricarica, + 35% di danno e il buff di Tenacia per 10 secondi. La forza di Tenacia è aumentata dell'1% per colpi al corpo e del 5% per colpi alla testa. Tenacia : il 20-80% dei danni subiti viene ritardato fino alla scadenza del buff. Tutto il danno ritardato totale viene ridotto per ogni nemico ucciso mentre il buff è attivo, fino al 100% con cinque uccisioni.

: il 20-80% dei danni subiti viene ritardato fino alla scadenza del buff. Tutto il danno ritardato totale viene ridotto per ogni nemico ucciso mentre il buff è attivo, fino al 100% con cinque uccisioni. Fuoco Protetto: Mentre l'arma si trova nella fondina, il giocatore guadagna un'armatura bonus del 10%.

Come potete vedere, stiamo parlando di un'arma molto potente che vale assolutamente la pena ottenere. Il talento Colpo d'aquila, in particolare, si rivelerà molto utile all'interno dei raid e delle attività di alto livello, quando vi ritroverete a fare fuoco continuo su grandi quantità di nemici.

Come ottenere il fucile esotico Eagle Bearer in The Division 2

Il fucile d'assalto esotico Eagle Bearer può essere ottenuto solo completando il raid Ore Buie, come drop casuale dopo aver sconfitto uno dei quattro boss dell'incursione. Dal momento che si tratta di una ricompensa casuale, dovrete sperare anche in una buona dose di fortuna.

In realtà esiste un metodo per ottenere il fucile Eagle Bearer in modo garantito: completare il raid cinque volte. Un'impresa tutt'altro che semplice, anche se Ubisoft sta pensando di modificare la difficoltà del raid. In questo modo potrete aprire il baule chiuso nella parte posteriore dell'aereo dopo aver battuto il boss finale, trovando al suo interno l'agognato fucile d'assalto esotico.