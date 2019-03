The Division 2: come ottenere e potenziare le Armi Esotiche

Se volete procurarvi le bocche da fuoco migliori di The Division 2, dovete guardare assolutamente alle Armi Esotiche, categoria che include le armi più rare e potenti del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerle e come potenziarle nel corso dell'avventura.

Armi Esotiche: perfette per l'endgame

Le Armi Esotiche di The Division 2 entreranno in gioco nelle fasi avanzate dell'avventura, dopo che avrete sviluppato a dovere il vostro personaggio: per accelerare questo processo, vi raccomandiamo di salire di livello velocemente. Ognuna di queste ha un design unico, spesso a tema con una delle tante fazioni incluse nel gioco. Inoltre offrono dei vantaggi speciali e forniscono una grande potenza di fuoco, presentandosi come le armi ideali da usare nelle attività di endgame.

Come ottenere le Armi Esotiche in The Division 2

Ogni attività di The Division 2 consente di guadagnare ricompense e bottini, incluse le Armi Esotiche. Da quello che abbiamo visto finora, le Armi Esotiche inizieranno a comparire come ricompense possibili a partire dal livello 22. Per aumentare le vostre probabilità di trovarne una, dedicatevi principalmente alle attività di alto livello come la Zona Nera.

Come potenziare le Armi Esotiche in The Division 2

Il bello delle Armi Esotiche è che possono essere potenziate, rendendole ancora più efficaci sul campo di battaglia. Non sarete in grado di farlo prima di aver raggiunto il livello massimo con il vostro personaggio. Una volta sbloccata la possibilità di potenziare le armi esotiche, non esitate a investire le vostre risorse per migliorare quelle che ritenete più adatte al vostro stile di gioco.

