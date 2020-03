The Division 2: come ottenere il Re delle Pallottole

Il Re delle Pallottole è una delle nuove armi esotiche di The Division 2 introdotte con l'espansione Warlords of New York. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla e come ottenerla nel gioco, in modo da aggiungerla al vostro arsenale.

Il Re delle Pallottole è un mitragliatore esotico molto versatile e potente. La caratteristica principale che lo contraddistingue, come potete vedere dai talenti e dalle mod elencate di seguito, è la sua capacità di sparare colpi potenzialmente infiniti:

Talenti

Inferno di piombo: Questa arma non necessita di ricarica. Ogni 100 colpi andati a segno, vengono ripristinate delle munizioni a voi e ai vostri alleati.

Mod

Caricatore magico : un caricatore miracoloso apparentemente infinito.

: un caricatore miracoloso apparentemente infinito. Cavalletto d'oro massiccio : +10% stabilità

: +10% stabilità Volata placcata d’oro: +5% probabilità colpo critico

Dove trovare e come ottenere il Re delle Pallottole in The Division 2

Il Re delle Pallottole si ottiene come bottino dai boss delle missioni dei Rikers, accessibili dopo aver raggiunto il livello 40 con il vostro personaggio, dunque dopo aver portato a termine la campagna di Warlords of New York. Naturalmente, per partecipare a queste missioni è necessario essere in possesso della nuova espansione in questione.

La percentuale di drop dipende dalla difficoltà a cui si gioca (1% normale, 3% difficile, 5% molto difficile, 7% eroica). Per aumentare le vostre probabilità di successo, dunque, vi consigliamo di giocare al livello di difficoltà più alto possibile. Se avete bisogno di suggerimenti per aumentare le vostre chance di sopravvivenza nel gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida di The Division 2: Warlords of New York.