The Division 2: come sbloccare e accedere alla Zona Nera

Come visto nel primo capitolo della serie, la Zona Nera riveste un ruolo fondamentale anche nell'endgame di The Division 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla e come accedere al suo interno.

Come sbloccare la Zona Nera in The Division 2

La Zona Nera è una delle aree più eccitanti di The Division 2, un campo di battaglia che vi permette di affrontare gli altri giocatori e ottenere ottime ricompense. Tuttavia, la Zona Nera non sarà accessibile a partire dall'inizio.

Per sbloccare la Zona Nera, prima di tutto dovrete completare le missioni della storia fino al punto in cui porterete Senait Ezera alla Casa Bianca. Dopo averlo fatto, andate a parlare con questo personaggio per ricevere la missione che vi condurrà alla Zona Nera.

L'incarico consiste nel combattere una serie di ondate nemiche, scansionare le aree ed etichettare i materiali di consumo. Nell'arco della missione vi verranno dati una serie di obiettivi che vi guideranno attraverso i meccanismi della Zona Nera, incluso il modo in cui funzionano le estrazioni.

Una volta portata a termine la missione, potrete finalmente accedere alla Zona Nera tutte le volte che volete. Quest'area contiene alcuni dei bottini di livello più alto del gioco, ma dovrai impegnarvi a fondo per ottenerli. In tal senso, il gioco di squadra sarà un elemento di fondamentale importanza.

Se volete prepararvi al meglio per affrontare tutte le sfide del gioco, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come salire di livello velocemente in The Division 2.